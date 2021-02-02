الأربعاء 03-02-2021
الوكيل الاخباري
 

دراسة لإحياء فكرة إنشاء مترو بعمان

لقاح كندي ضد كورونا بالتعاون مع نوفافاكس

بيان صادر عن وزارة العمل

الكويت: زيادة معدل الإصابات اليومي بكورونا

الصحة العالمية: كورونا عطلت جزئيا جهود رعاية مرضى السرطان

إسبانيا تسجل اعلى حصيلة وفيات بكورونا

مشاجرة في اربد

الامن العام : تحرير 2379 مخالفة لأفراد لمخالفتهم اوامر الدفاع وعدم ارتداء الكمامة

بريطانيا: انخفاض بالاصابات وارتفاع وفيات كورونا

حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة غداً

الثلاثاء، 02-02-2021 11:28 م

بيان صادر عن وزارة العمل

مبنى-وزارة-العمل-أرشيفية


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة تعتذر عن استقبال مراجعيها اليوم الأربعاء بسبب إغلاق مبناها الرئيسي وتعليق دوام جميع الموظفين ليوم الأربعاء فقط، بعد أن أظهرت الفحوصات إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا على أن تعود للعمل صباح الخميس.

اضافة اعلان

وأشار إلى أن الإغلاق سيكون لمقر الوزارة  الرئيسي فقط، مؤكداً أن العمل واستقبال المراجعين سيستمر في مديريات الوزارة في باقي مناطق العاصمة والمحافظات.


وأكد الزيود أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات الإحترازية والفحوصات اللازمة لموظفيها والقيام بعمليات التعقيم اللازمة وذلك لضمان السلامة العامة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220208213536695506693

مشاجرة في اربد

220211224848840747127

الامن العام : تحرير 2379 مخالفة لأفراد لمخالفتهم اوامر الدفاع وعدم ارتداء الكمامة

1202131193431109189485

قرار دوام الجامعات الاسبوع القادم

1202118183011679566750

تطورات عودة عمل صالات الاعراس بالاردن

12202024125757234416390

الهياجنة : لا بد من التوازن بين الصحة والاقتصاد

1202126174921317913605

تحذير هام للاردنيين الراغبين بالسفر

أخبار متعلقة
تن

آلية خاصة لمراقبة منشآت الحزمة الثانية

مخبز

بحث زيادة العمالة الأردنية في المخابز

33

ضبط مئات الشيكات أجبرت شركات الموظفين التوقيع عليها

وزار

العمل تحذّر : غرامة على هذه الفئة

1202128151641506990016

وزير العمل يمدد دوام الأحد لجميع مديريات ومكاتب العمل

120212520160253600342

وزير العمل يكشف عن فرص عمل جديدة للاردنيين