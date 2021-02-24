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الأربعاء، 24-02-2021 09:21 م

بيان صادر عن وزارة العمل

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)


الوكيل الاخباري - نفذت مديريتا التفتيش والسلامة والصحة المهنية في وزارة العمل خلال اليومين الماضيين جولات تفتيشية مفاجئة في جميع محافظات المملكة على المنشآت الرياضية والمؤسسات التعليمية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق البروتوكولات الصحية ومدى التزامها بأمري الدفاع 20 و25.
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وقال الناطق الإعلامي بإسم وزارة العمل محمد الزيود إن الجولات التي تم تنفيذها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء شملت 130 منشأة منها 59 مؤسسة تعليمية و71 منشأة رياضية.

وأشار إلى أن فرق التفتيش والسلامة والصحة المهنية حررت خلال جولاتها 43 مخالفة لأمري الدفاع 20 و25 منها 24 بحق مواطنين و19 بحق منشآت رياضية ومؤسسات تعليمية، إضافة إلى انذار بحق 118 منشأة.

ولفت الزيود إلى أن فرق السلامة والصحة المهنية نفذت أيضاً جولات تفتيشية على المنشآت الرياضية والمؤسسات التعليمية الملتزمة ببرنامج “توكيد” والتي يتوفر لديها مراقب وقاية صحية أظهرت التزاماً كبيراً، مضيفاً أنه تم وضع اللاصق الذي يحمل شعار “توكيد” على مداخل هذه المنشآت لطمأنة المواطنين أن هذه المنشآت آمنة وملتزمة بتطبيق البتروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

 




 

 


 

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