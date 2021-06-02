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الأربعاء، 02-06-2021 01:13 م

بيان صادر عن وزارة المالية

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الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة المالية عبر موقعها الالكتروني خدمات الكترونية جديدة لتسهيل وتبسيط الاجراءات على متلقي الخدمة.
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وتشمل الخدمات بحسب بيان صحفي، اليوم الاربعاء، خدمة اصدار كشف راتب تقاعدي وخدمة اضافة المواليد وخدمة عدم تقاضي رواتب تقاعدية وخدمة الحصول على موعد الكتروني لزيارة مديرية التقاعد والتعويضات.

وتأتي هذه الخدمات لخدمة المتقاعدين المدنيين والعسكريين وورثتهم وبما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وتماشيا مع الاجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة المالية للحفاظ على صحة وسلامة متلقي الخدمة في ظل الظروف الصحية الراهنة.

 




 

 


 

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