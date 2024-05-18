بيان صادر عن وزارة المالية

الوكيل الإخباري

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- أوضحت وزارة المالية في بيان لها اليوم السبت، أن وزير المالية الدكتور محمد العسعس قال خلال ندوة يوم الخميس الماضي، "أن الأردن دولة قانون ومؤسسات، ولا نستطيع تجاوز سقف الدين المُقر بقانون الموازنة وموازنة التمويل بفلس واحد".ونفت الوزارة أن يكون وزير المالية قال، "أن الحكومة لن تقترض فلساً واحداً"، معتبرة ذلك مناف لما تحدث به الوزير.وكانت نقلت وكالة الانباء الأردنية عن العسعس الخميس الماضي، تأكيده أن الحكومة لن تقترض هذا العام "أي فلس" وذلك التزامًا بتطبيق قانون الموازنة وقانون الدين الذي حدد قيمة القروض التي ستقوم الحكومة باقتراضها هذا العام، في رد له حول ما تردد مؤخرًا عن "رفع شهية الحكومة لمزيد من الاقتراض عقب رفع التصنيف الائتماني للأردن.