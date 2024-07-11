بيان صادر عن وزارة المالية

الوكيل الاخباري - وصلت الإيرادات المحلية خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2024 الى 3.879 مليار دينار، أي بارتفاع 41.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 92.3 بالمئة فيما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بحوالي 40.5 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

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وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2024 حوالي 4.576 مليار دينار مقابل ما قيمته 4.296 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.



ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 655.2 مليون دينار.

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