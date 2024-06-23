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الأحد، 23-06-2024 08:03 م

بيان عاجل من الحكومة حول الحجاج المتوفين والمفقودين في مكة المكرمة

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الوكيل الإخباري - استمراراً للجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في متابعة أوضاع الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله أثناء أدائهم لمناسك الحج، ومتابعة الحجاج المفقودين، أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة ارتفاع عدد الوفيات إلى ٩٩ حاجاً، ووجود ٢١ آخرين يرقدون على سرير الشفاء في مستشفيات مكة المكرمة، ١٦ منهم في حالة حرجة.اضافة اعلان


وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د. سفيان القضاة أنه تم إصدار تصاريح دفن ل٩٩ حاجاً توفاهم الله ليتم دفنهم في مكة المكرمة بناءً على رغبة ذويهم، وأنه يجري التنسيق لنقل ال ١٦ حاجاً المصابين لتلقي العلاج في المملكة فور أن تسمح حالتهم الصحية بذلك، وأن فريق القنصلية العامة الأردنية في جدة والمتواجد حالياً في مكة قام بزيارة جميع المرضى والاطمئنان على صحتهم.

وأوضح السفير القضاة أن الجهات السعودية المعنية قامت بإجراءات دفن الحجاج الذين توفاهم الله، من غسل للجثامين وتكفينها والصلاة عليها ومن ثم دفنها، كما قامت الجهات السعودية المعنية بإصدار ٨١ شهادة وفاة للحجاج الأردنيين، حتى الآن، وجاري العمل على إصدار شهادات الوفاة لباقي المتوفين رحمهم الله.

وأضاف السفير القضاة أنه قد تم العثور على ٩٧ حاجًا أردنيًا من بين ١١٢ مسجلين ضمن قوائم الحجاج الأردنيين المفقودين، وفقًا لقاعدة البيانات التي أعدتها المديرية منذ بدء التبليغ عن فقدان ووفاة عدد من الحجاج الأردنيين.

كما أكد السفير القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية وفريق القنصلية العامة الأردنية المتواجد في مكة على تواصل مستمر مع ذوي الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله، ومع ذوي المفقودين، وأن فريق القنصلية العامة الأردنية المتواجد في مكة لا يزال يقوم بتقديم الخدمات القنصلية للحجاج الذين تم العثور عليهم ومتابعة أوضاعهم الصحية مع السلطات السعودية المختصة، حيث تم إصدار ٦٧ وثيقة سفر اضطرارية للمواطنين الأردنيين و١٦ شهادة قنصلية لحملة جوازات السفر المؤقتة.

كما قال السفير القضاة إن عمليات البحث لا تزال جارية عن حاج واحد لا يزال مفقوداً، بجهود مشتركة من الخلية التي شكلتها الوزارة والتي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع القنصلية العامة الأردنية في جدة والسفارة الأردنية في الرياض وبعثة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية للحج ومع السلطات السعودية المختصة.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الحجاج رحمهم الله، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه. 

وجدد السفير القضاة الشكر للسلطات السعودية المختصة على ما قدمته من مساعدة لفريق القنصلية العامة الأردنية المتواجد في مكة المكرمة، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والمساعدة في تحديد هوية الجثامين، وتسهيل إجراءات الدفن.

كما جدد السفير القضاة دعوته لجميع المواطنين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج وذويهم، للاتصال مع فريق القنصلية العامة الأردنية المتواجد في مكة لطلب المساعدة أو الإبلاغ عن المفقودين أو الترتيب لنقل الجثامين في حالات الوفاة على مدار الساعة، من خلال الأرقام التالية:

- 00966501784611
- 00966563804751
- 00966562651508
- 00966501565050

كما يمكن التواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة، من خلال الأرقام التالية:
- 00962795497777
- 00962799562903
- 00962799562471
- 00962799562193
أو من خلال البريد الإلكتروني:
[email protected]

أو مراجعة مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة وعلى مدار الساعة.

أو مراجعة مكتب الخدمات القنصلية المؤقت التابع للقنصلية العامة الأردنية في جدة، داخل فندق كنوز الضيافة في مكة المكرمة قرب جسر المنصور طابق ميزانين.

 




 

 


 

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