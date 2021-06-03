بيان مشترك أردني مصري فرنسي

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

بناءً على مخرجات القمة الثلاثية بين الأردن ومصر وفرنسا التي عُقدت على مستوى القادة بتاريخ 18/5/2021 لتنسيق العمل الإنساني بين الدول الثلاث، عقد ممثلو وزارات خارجية الدول الثلاث اجتماعا تنسيقيا، اليوم، عبر آلية الاتصال المرئي، لمتابعة ما قامت به الدول الثلاث في الأيام الماضية لدفع الجهود المشتركة للمساهمة في معالجة الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في قطاع غزة.كما جدد ممثلو وزارات الخارجية التأكيد على الالتزام بحل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمرجعيات المعتمدة، باعتباره الحل الوحيد الذي يلبي حقوق جميع الأطراف.كما شددوا على أهمية وقف كافة الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام، وضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس.