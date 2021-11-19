بيان من إدارة الأزمات بشأن الجرعة الثالثة

الوكيل الاخباري - دعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الجمعة المواطنين والمقيمين الى ضرورة تلقي المطعوم بجرعتيه، وعلى من تجاوز الستة أشهر بعد تلقيه الجرعة الثانية التوجه إلى مراكز التطعيم المنتشرة في محافظات المملكة دون تردد لأخذ الجرعة الثالثة من أجل رفع المناعة ضد فيروس كوفيد/19.



وذكر بأن تلقي الجرعة الثالثة لا يحتاج إلى التسجيل على المنصة بشكل مسبق.



وأكد المركز على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد وسُبل الوقاية كافة نظراً لارتفاع أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة.

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