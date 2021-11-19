الجمعة 19-11-2021
الوكيل الاخباري

الأشغال تنهي التعامل مع 4 انهيارات صخرية على طريق ذيبان - الموجب - الكرك

مستشفى النديم يطلق حملة لإجراء عمليات للشفة الأرنبية للأطفال

وزارة النقل وزين تطلقان هاكاثون للحد من أزمة المرور في المملكة

البدور : الحكومة قد تلجأ للإغلاق الجزئي

البلبيسي : خطتان للتعامل مع اي مفاجآت بشأن الجائحة

بيان من إدارة الأزمات بشأن الجرعة الثالثة

بريطانيا تسجل 157 وفاة و 44242 اصابة بفيروس كورونا

جامعة اليرموك: الأنظمة لا تفرض الحصول على موافقات حكومية للتبرعات للطلبة

تشكيل لجنة لإعادة النظر بشروط ترخيص واستيراد بعض المنتجات الزراعية

الاشغال تتعامل مع 4 انهيارات صخرية على طريق ذيبان - الموجب - الكرك

الجمعة، 19-11-2021 07:54 م

بيان من إدارة الأزمات بشأن الجرعة الثالثة

11202119122136212380453


الوكيل الاخباري - دعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الجمعة المواطنين والمقيمين الى ضرورة تلقي المطعوم بجرعتيه، وعلى من تجاوز الستة أشهر بعد تلقيه الجرعة الثانية التوجه إلى مراكز التطعيم المنتشرة في محافظات المملكة دون تردد لأخذ الجرعة الثالثة من أجل رفع المناعة ضد فيروس كوفيد/19.

وذكر بأن تلقي الجرعة الثالثة لا يحتاج إلى التسجيل على المنصة بشكل مسبق. 

وأكد المركز على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد وسُبل الوقاية كافة نظراً لارتفاع أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120211917448675877428

الأشغال تنهي التعامل مع 4 انهيارات صخرية على طريق ذيبان - الموجب - الكرك

5

مستشفى النديم يطلق حملة لإجراء عمليات للشفة الأرنبية للأطفال

حظر

البدور : الحكومة قد تلجأ للإغلاق الجزئي

112021189494276021464

البلبيسي : خطتان للتعامل مع اي مفاجآت بشأن الجائحة

11202117172623482398409

جامعة اليرموك: الأنظمة لا تفرض الحصول على موافقات حكومية للتبرعات للطلبة

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

تشكيل لجنة لإعادة النظر بشروط ترخيص واستيراد بعض المنتجات الزراعية

أخبار متعلقة
10202128144727878356815

توصيات هامة من لجنة الاوبئة بعد ارتفاع الاصابات

جورج

وسم جورج قرداحي يتصدر تويتر في المملكة

102021288100827664814

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في الاردن

الرئاسة-715x400

الأردن وسوريا ولبنان يتوصلون لصيغة عقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية

سماء

مجاهد لـ الوكيل : ظهور واضح لكوكب الزهرة في سماء المملكة الجمعة

ولي العد 2

ولي العهد يزور مدينة الرمثا