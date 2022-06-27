الإثنين 27-06-2022
الوكيل الاخباري
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دول عربية تعزي بضحايا حادث انفجار صهريج الغاز بالعقبة

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الإثنين، 27-06-2022 10:56 م

بيان من إدارة الأزمات حول حادثة العقبة

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الوكيل الاخباري - أصدر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بيانا تفصيليا حول حادثة العقبة وجاء فيه انه في تمام الساعة الخامسة والربع عصر اليوم الاثنين حدث تسرب غاز الكلورين في ميناء العقبة جراء سقوط وانفجار صهريج محتوي على هذه المادة، وتسبب الحادث بوفاة 12 شخصا وإصابة 260 منهم أردنيين وأجانب، ويتلقى 123 شخصا منهم العلاج في المستشفيات.

ومنذ اللحظة الأولى للحدث تابع سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني عمليات الإخلاء والإنقاذ التي تنفذها الأجهزة المختصة، حيث تابع مستجدات الحادثة أولا بأول من غرفة عمليات المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اجتماعاً في غرفة العمليَّات بمحافظة العقبة، بحضور وزيريّ الدَّاخليَّة والصحَّة ومدير الخدمات الطبية الملكية والمسؤولين في العقبة؛ للوقوف على حيثيَّات حادث سقوط وانفجار صهريج الغاز، والجهود المبذولة للتَّعامل معه، موجها بفتح تحقيق بالحادث.

وتعاملت الأجهزة المعنية مع حادث التسرب وعزلت المنطقة المتأثرة من خلال فرض طوق بمسافة 500 متر، واخلاء الشاطئ الجنوبي من المتواجدين، وتم فتح المستشفى الميداني واسعاف الحالات المتأثرة، وجرى ارسال 4 طائرات اخلاء من قبل القوات المسلحة – الجيش العربي، لتكون على أُهبة الاستعداد لإخلاء آية إصابات خطيرة.

وتعمل الجهات المعنية حالياً على تطهير مكان الحادث من آثار التسرب، تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها.

كما قام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بتوحيد الجهود الرسمية وتنسيقها بين مختلف المؤسسات والجهات المعنية، وذلك بتفعيل خطط الطوارئ ذات العلاقة، ودعا جميع وسائل الإعلام والأخوة المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم نشر أي أخبار ما لم تكن صادرة من المراجع المختصة.

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