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الأربعاء، 04-11-2020 07:59 م

بيان من الامن العام حول تطبيق أوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن رجال الامن العام ومن مختلف الوحدات الشرطية ومن خلال رقابتهم  لالتزام الافراد وتقيدهم بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في المرافق والاماكن العامة والاسواق والمحال والمولات التجارية فقد جرى وخلال ال 24 ساعة الماضي تحرير 1870 مخالفة بحق افراد ممن ضُبطوا مخالفين لاوامر الدفاع  .
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واضاف انه جرى كذلك مخالفة واغلاق 376 منشأة ومحل تجاري لم يلتزم اصحابها والعاملون فيها بأوامر الدفاع.

وأكد الناطق الاعلامي ان الحملات الامنية مستمرة وبشكل مكثف وفي كافة مناطق المملكة، وداعياً الجميع للقيام بواجبهم الوطني تجاه انفسهم ومجتمعهم والمساهمة في الحد من انتشار وباء كورونا وان لا يكونوا جزءًا من اسباب انتشاره، والالتزام بارتداء ادوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي وأخذ الموضوع على محمل الجدية في ظل ازدياد اعداد الاصابات بفيروس كورونا والتفشي المجتمعي الذي تشهده المملكة.

 




 

 


 

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