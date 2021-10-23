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السبت، 23-10-2021 05:55 م

بيان من التعليم العالي بشأن شهادات توجيهي مزورة

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الوكيل الاخباري - أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت أنها تتابع وبتنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم ملف شهادات الثانوية العامة المزورة، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بمخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأسماء الطلبة الذين ثبت عدم صحة صدور شهادات الثانوية العامة الخاصة بهم، وبدورها تقوم وزارة التعليم العالي بتعميم أسماء هؤلاء الطلبة على جميع الكليات والجامعات الأردنية الرسمية والخاصة للمطالبة بالغاء قبول أي طالب منهم مباشرة، كما تقوم بمخاطبة النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت خلال فترة تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي الحالي 2021 / 2022 أن وحدة تنسيق القبول الموحد وأثناء قيام موظفيها بتدقيق شهادات المعادلة التي استلمتها الوحدة من الطلبة تبين أن هناك عدد من هذه الشهادات غير صحيحة (مزورة) مما استدعى حصرها وإرسالها لوزارة التربية والتعليم، والتي أكدت بدورها أن هذه الشهادات مزورة ولم تصدر من قسم معادلة الشهادات غير الأردنية في وزارة التربية والتعليم.

حيث قامت الوزارة بمخاطبة النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق الأشخاص الذين تقدموا بتلك الوثائق المزورة، كما تم إلغاء طلبات القبول الموحد الخاصة بهم وحرمانهم من المنافسة على المقاعد الجامعية.

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