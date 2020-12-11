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المملكة تسجل 36 وفاة و 2338 إصابة بكورونا اليوم

الجمعة، 11-12-2020 04:00 م

حزم مع أية عملية تسلل

بيان من الجيش العربي

جيش
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الخميس، على واجهتها الشمالية محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وفق بيان اطلع "الوكيل الإخباري" عليه.

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وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك على المتسلل، مما أدى إلى إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة.


وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالامن الوطني الاردني.

 

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