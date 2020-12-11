بيان من الجيش العربي

الوكيل الإخباري - أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الخميس، على واجهتها الشمالية محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وفق بيان اطلع "الوكيل الإخباري" عليه.

اضافة اعلان



وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك على المتسلل، مما أدى إلى إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة.



وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالامن الوطني الاردني.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





