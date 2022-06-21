الثلاثاء 21-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

العقبة : ندوة عن الشباب في فكر جلالة الملك

بيان من الضمان لكافة المنشآت حول تقسيط الذمم

226 مليون دولار حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية

التربية تنهي ترتيبات امتحان التوجيهي والنتائج بنهاية آب

أولى قوافل الحجاج الأردنيين تغادر الاثنين المقبل

الدفاع المدني: التعامل مع 92 حريق أعشاب خلال 24 ساعة

المياه للمواطنين: استخدموا الخزان الأرضي خلال أوقات الضخ

250 الف دينار مخصصات الفنانين الاردنيين في مهرجان جرش

صور - جوجل يحتفل بيوم الأب العالمي

أسعار النفط ترتفع عالمياً وسط مخاوف الأسواق

الثلاثاء، 21-06-2022 12:54 م

بيان من الضمان لكافة المنشآت حول تقسيط الذمم

0L5A8949


الوكيل الإخباري - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلام،  أنها خاطبت كافة المنشآت المدينة برسائل نصيّة SMS لتذكيرهم بضرورة الاستفادة من بلاغ رئاسة الوزراء رقم (52) قبل انتهاء مدة البلاغ في نهاية شهر حزيران الحالي وذلك للاستفادة من الاعفاءات على الفوائد والغرامات بنسبة (50%) و بفائدة تقسيط (1%) سنوياً.

اضافة اعلان


وبيّنت المؤسسة أن تقديم الطلب متاح لكل من المنشآت التي ترغب بالتقدم لأول مرة بطلب للحصول على الإعفاءات وتقسيط المبالغ المدينة إضافة إلى المنشآت المستفيدة من برامج استدامة واستدامة + في شهر كانون الأول من العام 2021 وكان لديها اتفاقية تقسيط بموجب أمر الدفاع رقم (15) مع المؤسسة و ترغب بالتقدم بطلب لإعادة جدولة المبالغ المستحقة عليها، وذلك من خلال دخول ضابط الارتباط لحساب المنشأة على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ومن خيار خدمة (طلب الاستفادة من الإعفاءات) تقديم الطلب وارساله.


وأكدت المؤسسة أنه يتم تقسيط المبالغ المستحقة على المدينين والتي تقل عن (500) ألف دينار على (120) قسطاً بحد أعلى، أما المبالغ المدينة التي تبلغ قيمتها (500) ألف دينار فأكثر فيتم تقسيطها على (180) قسطاً بحد أعلى.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
433039

العقبة : ندوة عن الشباب في فكر جلالة الملك

82020516253827498889

226 مليون دولار حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية

M63A8879

التربية تنهي ترتيبات امتحان التوجيهي والنتائج بنهاية آب

muslim-hajj-mecca-kaaba-grand-mosque-saudiarabia

أولى قوافل الحجاج الأردنيين تغادر الاثنين المقبل

b71d5ad5f7318077f6942eeda58e6d0f

الدفاع المدني: التعامل مع 92 حريق أعشاب خلال 24 ساعة

ديوان_ابن_زيدون

إشهار ديوان نسائم المهديات من قصائد الورديات للبداوي

أخبار متعلقة
6202219165955245831033

الضمان: صرف الرواتب يوم الخميس

0L5A8949

هام من الضمان للمغتربين حول تسديد المستحقات المالية إلكترونياً

52022192074412560916

الضمان يوضح حول تقديم طلبات الزيادة على الراتب التقاعدي

0L5A8957

الضمان توجه دعوة هامة لكافة المتقاعدين والمستحقين من الورثة

0L5A8959

الضمان يكشف موعد صرف السلف المالية للمتقاعدين خلال أيار الحالي

0L5A1670 cdd

للأسبوع الثالث على التوالي.. لا وفيات بكورونا في الأردن