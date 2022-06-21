بيان من الضمان لكافة المنشآت حول تقسيط الذمم

الوكيل الإخباري - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلام، أنها خاطبت كافة المنشآت المدينة برسائل نصيّة SMS لتذكيرهم بضرورة الاستفادة من بلاغ رئاسة الوزراء رقم (52) قبل انتهاء مدة البلاغ في نهاية شهر حزيران الحالي وذلك للاستفادة من الاعفاءات على الفوائد والغرامات بنسبة (50%) و بفائدة تقسيط (1%) سنوياً.

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وبيّنت المؤسسة أن تقديم الطلب متاح لكل من المنشآت التي ترغب بالتقدم لأول مرة بطلب للحصول على الإعفاءات وتقسيط المبالغ المدينة إضافة إلى المنشآت المستفيدة من برامج استدامة واستدامة + في شهر كانون الأول من العام 2021 وكان لديها اتفاقية تقسيط بموجب أمر الدفاع رقم (15) مع المؤسسة و ترغب بالتقدم بطلب لإعادة جدولة المبالغ المستحقة عليها، وذلك من خلال دخول ضابط الارتباط لحساب المنشأة على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ومن خيار خدمة (طلب الاستفادة من الإعفاءات) تقديم الطلب وارساله.



وأكدت المؤسسة أنه يتم تقسيط المبالغ المستحقة على المدينين والتي تقل عن (500) ألف دينار على (120) قسطاً بحد أعلى، أما المبالغ المدينة التي تبلغ قيمتها (500) ألف دينار فأكثر فيتم تقسيطها على (180) قسطاً بحد أعلى.

