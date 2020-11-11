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الأربعاء، 11-11-2020 04:50 م

بيان من القوات المسلحة حول خطة فرض الحظر الشامل

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الوكيل الاخباري - بدأت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أمس الثلاثاء، بتنفيذ خطة فرض الحظر الشامل من خلال إقامة نقاط الغلق على كافة مداخل ومخارج محافظات المملكة، بالمشاركة مع مختلف الأجهزة الأمنية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في مواجهة جائحة كورونا.
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وتأتي عملية الانتشار لفرض حظر التجول الشامل في كافة المحافظات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وللتخفيف من أعداد الإصابات اليومية، وإتاحة المجال لتسهيل عمل فرق التقصي الوبائي.

وبدأ حظر التجوّل الشامل بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وإغلاق الصناديق، عند الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الثلاثاء، ولمدة أربعة أيام لينتهي عند الساعة السادسة من صباح يوم الأحد القادم، ويستثنى للخروج فقط الجهات المعلن عنها من قبل الحكومة وخلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
 

 




 

 


 

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