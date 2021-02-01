الثلاثاء 02-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 01-02-2021 10:45 م

بيان من مديرية الأمن العام بشأن تطبيق اوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن رجال الأمن العام ومن مختلف الوحدات الشرطية كثفوا حملاتهم الامنية ورقابتهم لالتزام الأفراد وتقيدهم بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في المرافق والأماكن العامة والأسواق والمحال والمولات التجارية، وحرروا منذ صباح هذا اليوم 2597 مخالفة لافراد لم يلتزموا باوامر الدفاع (ارتداء الكمامة ) اضافة الى مخالفة 61 منشأة ومحلاً تجارياً لم يلتزم القائمون عليها بأوامر الدفاع
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وأكد الناطق الاعلامي أن هذه الحملات الأمنية الرقابية مستمرة وبشكل مكثف بشكل يومي وفي كافة مناطق المملكة  

داعياً الجميع للالتزام بارتداء ادوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

 




 

 


 

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