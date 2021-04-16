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الجمعة، 16-04-2021 08:08 م

بيان من مديرية الأمن العام حول الحظر الشامل

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الوكيل الاخباري - خلال ساعات الحظر الأربعة والعشرون الماضية ، واصل الآلاف من مرتبات الأمن العام أداء واجباتهم دون توقف للحفاظ على الأمن وخدمة المواطنين، خلال اول ايام الحظر الشامل في رمضان التي التزم خلالها المواطنون في منازلهم آمنين.
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 وتابعت جميع وحدات وتشكيلات مديرية الأمن العام عملها في متابعة كافة القضايا، والوقاية من الجريمة، وتقديم الخدمات الأمنية ومساعدة المواطنين، وحراسة الممتلكات العامة والخاصة وحماية المنشآت. 

في الوقت الذي استجاب فيه مركز القيادة والسيطرة لـ ٢٦ الف مكالمة، ونفذ فيه الدفاع المدني ٦ الاف واجب بين إسعاف وإنقاذ وإطفاء.

وضاعفت مديرية الأمن العام من جهودها خلال ساعات الحظر الشامل وتابع الالاف من مرتباتها عملهم دون توقف من خلال تفعيل نقاط الضبط والسيطرة والدوريات الثابتة والراجلة، لتأمين الأمن والحماية في كافة المناطق والمحافظات، والرقابة على الالتزام بالقوانين.

وتدعو مديرية الأمن العام جميع المواطنين إلى التقيد بأوامر الدفاع حفاظا على سلامتهم، والتعاون مع رجال الأمن العام، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 للحالات الطارئة

 




 

 


 

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