الخميس 28-01-2021
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الخميس، 28-01-2021 04:33 م

بيان من مديرية الامن العام بشأن تطبيق اوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن رجال الأمن العام ومن مختلف الوحدات الشرطية ومن خلال رقابتهم لالتزام الافراد وتقيدهم بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في المرافق والاماكن العامة والاسواق والمحال والمولات التجارية فقد حرروا ومنذ بداية هذا الاسبوع 11383 مخالفة بحق افراد ممن ضُبطوا مخالفين لاوامر الدفاع لعدم ارتداء الكمامة .

واضاف انه جرى كذلك مخالفة و134 منشأة ومحل تجاري لم يلتزم اصحابها والعاملون فيها بأوامر الدفاع.

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وأكد الناطق الاعلامي ان هذه الحملات الامنية الرقابية مستمرة وبشكل مكثف وفي كافة مناطق المملكة وسيتم تكثيفها خلال الايام القادمة . 


داعياً الجميع القيام بواجبهم تجاه انفسهم ومجتمعهم والمساهمة في الحد من انتشار الفيروس والالتزام بارتداء ادوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي  .


 




 

 


 

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