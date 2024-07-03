الأربعاء 03-07-2024
الوكيل الاخباري
 

أسعار الذهب في الاردن اليوم

بيان هام بشأن العطلة الرسمية

مصر: حكومة جديدة تؤدي اليمين الدستورية وتغييرات في 20 حقيبة وزارية الأربعاء

الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 24 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية

اختتام فعاليات مسابقة آرميثون 2024 السنوية

دهس مواطن في عمان

الانتخابات الرئاسية التونسية يوم 6 تشرين الأول

التربية: إطلاق منصة تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي خلال أسبوعين

زعيم كوريا الشمالية يجري تفتيشا على مصانع للذخيرة

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الخليل

الأربعاء، 03-07-2024 09:32 ص

بيان هام بشأن العطلة الرسمية

12202324124247104546143


الوكيل الاخباري- أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن البلاغات التي تصدر من رئاسة الوزراء لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية، تشمل القطاع الخاص دون ذكرها، وتسري على العاملين في المنشآت الاقتصادية في شتى القطاعات، وذلك بموجب كتاب رسمي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة العمل ردا على استفسارات عديدة بالخصوص.اضافة اعلان


وقال الاتحاد، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن الكتاب الذي وجهته وزارة العمل أمس، للاتحاد يحسم الجدل بشأن هذه المسألة التي يتجدد النقاش حولها عند صدور كل بلاغ رسمي يحدد عطلة رسمية؛ سواء الوطنية منها أو الدينية أو الطارئة التي تكون في ظروف معينة، مبيٌنا أن ما اشتمل عليه الكتاب يسهم في حماية حقوق العمال ويحميها من التجاوزات التي يتعرض لها العاملون بحجة أن بلاغات العطل الرسمية تسري على القطاع العام فقط.

وأوضخ كتاب وزارة العمل، "إن المادة 59 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، جاءت على بيان آلية تشغيل العامل يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية، وأن البلاغات التي تصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية تطبق على مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في البلاغات".

وثمّن رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، سرعة استجابة رئاسة الوزراء بتوضيح الرأي القانوني بالقضية وإعادة التأكيد عليها استنادا إلى قرارات سابقة عن ديوان تفسير القوانين، مشيدا بمتابعة وزارة العمل وحرصها على حماية حقوق العمال.

وشدد الفناطسة، على ضرورة التزام أصحاب العمل وإدارات الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، بما ورد بالكتاب، وعدم التجاوز على حق العمال بالعطلة التي ترد في البلاغات الرسمية، موضحا في الوقت ذاته، ما يترتب للعامل من حقوق بموجب المادة (59) من قانون العمل، بأن يتقاضى أجرا إضافيا لا يقل عن (150) % من أجره المعتاد في حال عمل في يوم العطلة، إلى جانب أن العطلة الرسمية لا تحتسب من رصيد الاجازات السنوية للعامل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
66

اختتام فعاليات مسابقة آرميثون 2024 السنوية

42024239116701494063

دهس مواطن في عمان

M63A8879

التربية: إطلاق منصة تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي خلال أسبوعين

وظائف

مدعوون للمقابلات الشخصية - اسماء

أمانة عما جديد

أمانة عمان تنذر موظفين بالفصل - اسماء

1719951113820

الصداقة الاردنية البريطانية تكرم روادها

أخبار متعلقة
1595861355-5118-29

الرئيس السيسي يصل إلى عمان

رئاسة

رئاسة الوزراء تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

PwOaRUwYEqHPOBAycdxjDJ9odn6urMGiR4WwkZu6

ألعاب نارية وعرض جوي لطائرات "درون" في سماء عمّان الليلة بمناسبة اليوبيل الفضي

99

اتحاد العمال يشدد على الالتزام بمتطلبات السلامة خلال موجة الحر