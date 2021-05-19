بيان هام صادر عن الضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي كافة المؤمن عليهم وجمهورها إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية تحت مسمى (الضمان الاجتماعي الأردني) والذي يوفّر مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة.

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وبينت المؤسسة أن تحديث تطبيقها على الهاتف الذكي يأتي ضمن سلسلة التحديثات التي تقوم بها المؤسسة لغايات إضافة خدمات إلكترونية جديدة بالإضافة إلى تحسين وتطوير كامل الخدمات المتوفّرة على التطبيق والتي تتميز بسهولة استخدامها، إضافة إلى أنها تلبي أبرز احتياجات جمهورها .

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن آلية تحديث التطبيق أو تحميله تتم من خلال الدخول على متجر التطبيقات (app store) أو (google store) واختيار تطبيق (الضمان الاجتماعي الأردني) والضغط على خيار التحميل أو التحديث.

وأضافت المؤسسة أن الخدمات المتوفرة على التطبيق حالياً تتعلق بخدمات المتقاعدين والاشتراك الاختياري وكشف الاشتراكات التفصيلي وخدمات تسديد الاشتراكات وتعويض الدفعة الواحدة وتأمين إصابات العمل وإصدار بطاقة خصم (بطاقة حيّاك)، إضافة إلى خدمة احتساب الراتب التقاعدي وكتاب لمن يهمه الأمر.

وأكدت المؤسسة أن خدمات برامج أوامر الدفاع ودفعات المنشآت والأفراد وطلب اعتبار الاشتراك الاختياري مستمراً متوفرة فقط من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة على موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo.



