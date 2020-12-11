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الجمعة، 11-12-2020 08:44 م

بيان هام صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - ذكّرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ضباط ارتباط المنشآت بالجهات الطبية التي اعتمدتها المؤسسة في شهر آب من العام الماضي 2019 لمعالجة المؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل في منشآتهم والتي يتم التقدم لها من خلال خدمة التبليغ الفوري الإلكتروني عن حوادث العمل عبر موقعها الإلكتروني.
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وأفادت المؤسسة في بيان صحافي اليوم، أنها سبق واعتمدت لمعالجة إصابات العمل كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، كما اعتمدت المستشفيات الخاصة التالية في العاصمة عمان (الإسلامي، المركز العربي، الاستقلال، عمان الجراحي، الإسراء، الأطباء التخصصي، فلسطين، الأردن، القدس، الحمايدة، لوزميلا، دار السلام، ابن الهيثم، ماركا الإسلامي، الحرمين، الحنان العام، الجزيرة، الشميساني، المقاصد الخيرية).

كما اعتمدت المؤسسة مؤخراً مستشفى العبدلي لاستقبال إصابات العمل اعتباراً من 1/1/2021)، وفي محافظة إربد اعتمدت المؤسسة مستشفيات (الملك المؤسس عبد الله الجامعي، إربد الإسلامي، إربد التخصصي، راهبات الوردية)، أما في محافظة الزرقاء فقد تم اعتماد مستشفى الحكمة الحديث ومستشفى قصر شبيب، وفي محافظة الكرك تم اعتماد المستشفى الإيطالي، وفي محافظة جرش مستشفى الصفاء التخصصي، وفي محافظة العقبة اعتمدت المؤسسة المستشفى الإسلامي.

وأوضحت المؤسسة، أن التقدّم لهذه الخدمة متاح من قبل ضابط ارتباط المنشأة، حيث بإمكانه مباشرةً الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ومن الشاشة الرئيسية لموقع المؤسسة الإلكتروني الذهاب إلى قائمة خدمات الضمان الاجتماعي ومنها الضغط على خدمات المنشآت واختيار خدمة التبليغ الفوري عن حوادث العمل، ومن ثم استكمال تعبئة البيانات المطلوبة لغايات تقديم الطلب وارساله.

وأضافت المؤسسة أنه بإمكان ضباط ارتباط المنشآت الدخول مباشرة لخدمة التبليغ الفوري عن حوادث العمل من خلال الرابط : (https://service1.ssc.gov.jo/inj/) يُشار إلى أن المؤسسة راعت عند اعتمادها الجهات الطبية التوزيع الجغرافي بهدف تغطية كافة محافظات المملكة.

 




 

 


 

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