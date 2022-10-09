بيان هام صادر عن وزارة الزراعة حول التحصين ضد مرض الحمى القلاعية

الوكيل الإخباري -اكدت وزارة الزراعة ان حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية مستمرة في كافة أنحاء المملكة وهذه الحملة إجبارية لحماية ووقاية الاغنام المحلية من الأوبئة المعدية .

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وشددت الوزارة في بيان – وصل الوكيل الاخباري – ان على مربي الاغنام في المملكة الالتزام باجراءات التحصين وفي حال عدم تواصل المربي مع الحملة والعمل على تحصين الأغنام فأن الوزارة ستعمل على (تصفير دفتر الاعلاف الخاص بالمربي وإيقاف الدعم المقدم للمربي).



وأكدت الوزارة ان فرق التحصين متوفرة في كافة أنحاء المملكة إضافة إلى فرق التحقق الثابتة في مديريات الزراعة وعلى مدار الساعة وجاهزة للتواصل مع المزارعين.



وقالت ان الوزارة لن تتساهل مع الحيازات الوهمية وستعمل على محاسبة المستفيد الوهمي وفق الاطر القانونية بأثر رجعي .



علما بأن الوزارة ستعمل خلال أيام على نشر لجان رقابية لأجراء فحوصات والتأكد من الأجسام المضادة لدى الاغنام وفي حال عدم ثبوت وجود الأجسام المضادة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق لجان التحصين وإلغاء الحيازة كاملة للمربي .