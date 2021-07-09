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الجمعة، 09-07-2021 12:10 م

بيان هام صادر عن وزارة العمل

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الوكيل الاخباري - دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى الاستفادة من دوام مديريات العمل ومكاتبها المنتشرة في العاصمة والمحافظات ومديرية العاملين في المنازل أيام السبت خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة التي قررها مجلس الوزراء موخرا وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 2021/9/2.

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وأشارت الوزارة إلى أن دوام مديرياتها ومكاتبها أيام السبت سيكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء، علما بأن دوامها في باقي أيام الأسبوع خلال فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 5 مساء.


وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، إن قرار الوزارة بتمديد ساعات عمل مكاتبها ومديرياتها خلال فترة قوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة يهدف إلى التسهيل على أصحاب العمل والتخفيف عليهم وتسريع إنجاز معاملاتهم أثناء مراجعتهم لها، مؤكداً حرص الوزارة على أن يستفيد أكبر عدد من أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية من قرار قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم.


--(بترا)

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