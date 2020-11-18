بيان هام لأبناء المعلمين الحاصلين على توجيهي 2020

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة أبناء المعلمين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها للعام 2020 الذين قبلوا ضمن قوائم المكرمة السامية لأبناء المعلمين (بدل مستنكفين) اعتبارا من الفصل الأول من العام الدراسي 2020 / 2021 لاستكمال إجراءات الإيفاد حسب الأصول بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 25 / 11 / 2020ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 03 / 12 / 2020 ( بسبب وقف العمل في المحاكم النظامية ) وذلك بإرفاق الوثائق التالية على الطلب الالكتروني على موقع الوزارة من خلال الرابط : http://apps.moe.gov.jo/app/studentscompleting/default.aspx:1- صورة عن كشف علامات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.2- صورة عن دفتر العائلة (صفحة الأب، والأم، والطالب).3- صورة عن هوية الأحوال المدنية.4- صورة عن الهوية الجامعية أو ما يعادلها.5- شهادة عدم محكومية.6- سند الكفالة: (ينظم سند الكفالة مع الموفد وكفيله على أربع نسخ يحتفظ كاتب العدل بنسخة). (يتم ختم النسخ من مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب أو أي مديرية قريبة في حال كانت مديرية الطالب ضمن مناطق العزل المعلن عنها)7- العقد الخاص بالطالب المبعوث (نسختان). (يتم ختم النسخ من مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب أو أي مديرية قريبة في حال كانت مديرية الطالب ضمن مناطق العزل المعلن عنها)8- الإيصالات المالية للفصل الأول من العام الدراسي 2020 / 2021 مختومة من الجامعة حسب الأصول أو ما يعادلها.