بيان هام من الصحة العالمية بشأن الانفلونزا الموسمية

الوكيل الاخباري- قال مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن، إن وزارة الصحة تلقت 78,000 جرعة من مطعوم الإنفلونزا الموسمي الرباعي، بتمويل من جمهورية ألمانيا الإتحادية.



المكتب، أشار في بيان، إن تقديم المطعوم الموسمي يأتي "لدعم جهود وزارة الصحة في تطعيم الفئات المستهدفة من الكوادر الصحية العاملة و كبار السن والمواطنين الأكثر اختطاراً الذين يعانون من أمراض مزمنة".



السفير الألماني في عمّان بيرنهارد كامبمان، قال إن "النظام الصحي في الأردن أظهر استجابة احترافية وسريعة للغاية لجائحة كورونا".



"نأمل أن تساعد هذه الشحنة من لقاحات الأنفلونزا الموسمية في حماية الأشخاص الأكثر تعرضًا للخطر والحد من تفشي الإنفلونزا لتجنب المزيد من الضغط على الخدمات الصحية المحلية"، بحسب كامبمان.

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