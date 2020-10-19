بيان هام من الصحة للأردنيين بعد تفشي كورونا

الوكيل الاخباري- دعت وزارة الصحة الجميع إلى تحمل المسؤولية تجاه أفراد العائلة والوطن من خلال الحرص على ارتداء الكمامة عند التعامل المباشر مع الأشخاص بهدف السيطرة على وباء كورونا المستجد والحدّ من تفشّيه محليًا.

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وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، أهمية ارتداء الكمامات واستخدام المعقمات والبعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي عند التعامل مع الآخرين أو مراجعة الدوائر الرسمية والخاصة وتحميل تطبيق أمان.

وطالبت الوزارة بالاتصال برقم الطوارئ الخاص بفيروس كورونا 111، وشرح الحالة للطبيب عند الشعور بأي من أعراض المرض؛ مثل ارتفاع الحرارة وضيق التنفس وآلام العضلات، وعندها سيقوم الطبيب بإعطاء التعليمات اللازمة للمريض، والتواصل فورًا مع الجهات المختصّة لتحديد الخطوة المُقبلة التي تشمل استكمال الحجر المنزلي أو طلب الذهاب لمركز معتمد أو ارسال مركبة مخصصة للنقل إلى مركز معتمد أو الفحص.



وأشارت الوزارة إلى أهمية التعاون مع فرق التقصي الوبائي لفحص أكبر عدد ممكن من المخالطين.

المصدر: بترا



