الإثنين 19-10-2020
الوكيل الاخباري

الخصاونة يؤكد دعم الحكومة للدور الرقابي لديوان المحاسبة

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

مطالب بإلغاء الحظر الشامل بسبب خسائر

حقيقة التوصية بإلغاء الحظر الشامل و العودة الى المدارس

قرار مرتقب بشأن الحظر الشامل

بيان هام من الصحة للأردنيين بعد تفشي كورونا

توضيح للمواطنين من مديرية الأمن العام

تحذير أمني هام للأردنيين

السويلميين .. غادر الأردن ليتلقى التعليم فعاد إليه مكفنا

تعديل برنامج توزيع المياه في عمان




الإثنين، 19-10-2020 02:21 م

التشديد على ارتداء الكمامات

بيان هام من الصحة للأردنيين بعد تفشي كورونا

ص


الوكيل الاخباري- دعت وزارة الصحة الجميع إلى تحمل المسؤولية تجاه أفراد العائلة والوطن من خلال الحرص على ارتداء الكمامة عند التعامل المباشر مع الأشخاص بهدف السيطرة على وباء كورونا المستجد والحدّ من تفشّيه محليًا.

اضافة اعلان

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، أهمية ارتداء الكمامات واستخدام المعقمات والبعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي عند التعامل مع الآخرين أو مراجعة الدوائر الرسمية والخاصة وتحميل تطبيق أمان.

 

وطالبت الوزارة بالاتصال برقم الطوارئ الخاص بفيروس كورونا 111، وشرح الحالة للطبيب عند الشعور بأي من أعراض المرض؛ مثل ارتفاع الحرارة وضيق التنفس وآلام العضلات، وعندها سيقوم الطبيب بإعطاء التعليمات اللازمة للمريض، والتواصل فورًا مع الجهات المختصّة لتحديد الخطوة المُقبلة التي تشمل استكمال الحجر المنزلي أو طلب الذهاب لمركز معتمد أو ارسال مركبة مخصصة للنقل إلى مركز معتمد أو الفحص.


وأشارت الوزارة إلى أهمية التعاون مع فرق التقصي الوبائي لفحص أكبر عدد ممكن من المخالطين.

 

المصدر: بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
jobplan5-7-13 (6)

جمعية رجال الأعمال تصادق على خطة عملها وموازنتها لهذا العام

10202012195450453747079

الخصاونة يؤكد دعم الحكومة للدور الرقابي لديوان المحاسبة

165432

تخصيص 40 بالمئة من موازنة البلقاء للمشاريع المستمرة

وزارة التربية والتعليم

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

1020201811596927146655

حقيقة التوصية بإلغاء الحظر الشامل و العودة الى المدارس

حظ

قرار مرتقب بشأن الحظر الشامل

أخبار متعلقة
ري

رسالة هامة للأردنيين لمنع زيادة أيام الحظر الشامل

b84e3d29-44ec-4893-bdcc-1b468ac6558f

تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في إربد

pic_136818

عدنان إسحق يكشف سبب إقالته من منصبه

920201803639137287403

وفاة جديدة بسبب كورونا بالاردن

سعد-جابر-1403202001

الكشف عن تفاصيل اصابات كورونا بالاردن اليوم

169860_8_1600513248

جرش: إصابة جديدة بفيروس كورونا