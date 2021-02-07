بيان هام من الضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري -أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأحد، أن المدارس التي استفادت من برنامج استدامة وفقاً لأمر الدفاع رقم 24 لسنة 2020 بلغ عددها (1440) مدرسة.

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وأوضحت المؤسسة في بيان ،وصل "الوكيل الإخباري" ، أن عدد المدارس الخاصة التي التزمت بتقديم خصم إضافي بنسبة (15%) على الرسوم الدراسية لعام 2020/2021 ولجميع الطلبة فيها وبغض النظر عن أية خصومات سابقة تم تقديمها واستفادت من هذا البرنامج قد ارتفع إلى (693) مدرسة.



وأضافت أن "المدارس التي تقدمت للاستفادة من البرنامج والتي لديها من الصف السادس فما دون بلغت (746) مدرسة كما أن المؤسسة قبلت شمول مدرسة واحدة في برنامج استدامة انطبقت عليها المعايير التي حددتها التعليمات الصادرة عن مدير عام المؤسسة".



وبيّنت المؤسسة أن برنامج استدامة الحكومي يهدف إلى المساهمة في أجور العاملين لدى المنشآت المستفيدة منه وبالتالي المحافظة على استقرار العمالة الأردنية ودعم استمرارية وإدامة عمل القطاع الخاص.

وأشارت أن عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من الدعم والذين يعملون في المدارس الخاصة التي شملت في البرنامج بلغ (30879) مؤمناً عليه وان مجموع المبالغ التي صُرفت كمساهمة في أجورهم من البرنامج وصلت حتى تاريخه (6) مليون و (557) ألف دينار.



وأكدت المؤسسة أنه بإمكان أي مؤمن عليه يعمل في المدارس الخاصة إبلاغها عن أي ممارسات أو مخالفات لأمر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبه ليُصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



كما دعت المؤسسة أولياء أمور الطلبة لتصفح الرابط التالي لمعرفة تلك المدارس: https://www.ssc.gov.jo/arabic/doctors/schools/ وفي حال عدم الحصول على الخصم المُلتزم به قانونياً، يرجى إشعار المؤسسة أو وزارة التربية والتعليم/التعليم الخاص بالسرعة الممكنة.

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