بيان هام من الضمان حول الرواتب التقاعدية

الوكيل الإخباري- أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي خدمتي تبلغ قرار راتب تقاعد الشيخوخة أو المبكر والقرارات الصادرة عن لجنة شؤون الضمان إلكترونياً، حيثُ تسمح هاتين الخدمتين للمؤمن عليه تبلغ قرار التقاعد أو قرار لجنة شؤون الضمان رسمياً بشكل إلكتروني ودون الحاجة لمراجعة المؤسسة.

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وبيّنت المؤسسة أنه أصبح بإمكان المؤمن عليه الذي تقدّم بطلب تخصيص راتب تقاعد الشيخوخة أو المبكر تبلغ القرار الكترونياً من خلال الدخول لحسابه الشخصي على موقع المؤسسة الإلكتروني والدخول إلى خدمات المتقاعدين ومنها الذهاب إلى خدمة (تبليغ قرار التقاعد) ثم القبول أو الاعتراض على القرار ومن ثم إرساله.



وأضافت المؤسسة أن المؤمن عليه الذي لديه معاملة لدى لجنة شؤون الضمان في المؤسسة بإمكانه أيضاً تبلغ القرار من خلال رابط الكتروني يصله برسالة SMS على هاتفه الخلوي حيثُ يقوم بالدخول لهذا الرابط وإدخال بياناته والاستعلام عن القرار وقبوله أو الاعتراض عليه ومن ثم إرساله.



وأوضحت المؤسسة أن إطلاقها لهذه الخدمات يأتي ضمن خطتها في تطوير وتحديث خدماتها الإلكترونية بشكل دوري والتسهيل وتوفير الوقت والكلفة على متلقي الخدمة، وإتاحة خدماتها لهم في كل مكان.



