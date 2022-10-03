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الإثنين، 03-10-2022 07:48 م

بيان هام من الضمان لسائقي المركبات العمومية

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الوكيل الاخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الاثنين، سائقي المركبات العمومية التي تحمل ترميز "50" إلى الاستفادة من برنامج استدامـة++ المتضمن "دعم الاشتراكـات" لمدة 18 شهرا، وهو ما يعني تحمل السائق لاشتراكات لا تزيد عن 89 قرشاً شهريـاً إذا ما اختار الشمول على شريحة 50% في تأمين الشيخوخة، وذلك اعتباراً من الثلاثاء.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أنها كانت قد قررت سابقا شمول سائقي التاكسي الأصفر والسرفيس بأحكام القانون في شهر تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، وبناء على مطالبات سائقي بقية المركبات العمومية فقد تقرر التوسع في شمول سائقي المركبات العمومية بأحكام قانون الضمان الاجتماعي اعتباراً من مطلع الشهر الحالي.

وأضافت، أن سائقي المركبات المستفيدين من الخدمة سيتمكنون من الحصول على خدمة المعالجة الفورية للإصابات الناجمة عن حوداث السير في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية وفي 39 مستشفى خاصاً موزعةً على مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى إمكانية استفادتهم من خدمة الإسعاف الجوي إذا تطلّبت الحالة ذلك.

وحول آلية الاشتراك وتقديم طلب الاستفادة فقد أوضحت المؤسسة أن تقديم الطلب متاحٌ من خلال الخدمات الإلكترونية على موقعها www.ssc.gov.jo أو من خلال الاتصال على الرقم 117 117 أو مـراجـعة أيٍ من فروعها ومديرياتها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

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