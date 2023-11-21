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الثلاثاء، 21-11-2023 01:17 م

بيان هام من بلدية إربد للتجار وأصحاب البسطات والعربات

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الوكيل الإخباري - أمهلت بلدية إربد الكبرى، التجار وأصحاب البسطات والعربات، حتى الأول من كانون الثاني المقبل، لإزالة جميع مظاهر الاعتداء على الأرصفة والشوارع.

وقالت البلدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها ستعمل على إزالة الاعتداءات على الأرصفة والشوارع والطرق العامة، ضمن الأطر القانونية المتبعة.

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وأوضح رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي، أن الاعتداءات المشتركة من قبل التجار والمواطنين على الشوارع والأرصفة والطرق العامة والميادين أصبحت تشكل ظاهرة مقلقة مرورياً وبيئيا، لافتاً إلى أن بعض الشوارع في المدينة أصبحت شبه مغلقة أمام حركة المرور، نتيجة عرض البضائع على الأرصفة وبسعة الشوارع، كما هو الحال في الوسط التجاري، ما سبب إرباكا في حركة مرور المركبات والمشاة والمتسوقين على حد سواء، ما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية بهذا الشأن.

 




 

 


 

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