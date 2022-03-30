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الأربعاء، 30-03-2022 01:30 م

بيان هام من توزيع الكهرباء للمشتركين حول دعم الكهرباء

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء لمشتركيها من غير المسجلين على منصة دعم الكهرباء والراغبين بالتسجيل لمراجعتها يوم السبت 2/4/2022 وذلك لمساعدتهم بالتسجيل على المنصة.

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وقالت الشركة، إن دعوة الشركة تأتي لتشجيع المشتركين ممن يقل استهلاكهم عن 937 كيلو واط ساعة او بقيمة 112 دينار شهريا على التسجيل.


وأكدت على أن كافة مكاتبها في مناطق امتيازها في محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة ومنطقتي وادي الأردن والشرقية ستعمل يوم السبت بشكل معتاد.

 

ويشار إلى التعرفة المدعومة التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع نيسان 2022.

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