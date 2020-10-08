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الخميس، 08-10-2020 06:47 م

بيان هام من وزارة التربية حول دوام مدارس

وزارة التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري -  تم تحويل (  20 ) مدرسة  إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الخميس والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث أولى وطلبة ثانوية عامة :   ( 13 ) مدرسة حكومية و ( 5 ) مدارس خاصة ومدرستين تابعتين لوكالة الغوث الدولية - أونروا بسبب إصابات كورونا.

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حيث بلغ مجموع إصابات هذا اليوم ( 21 ) إصابة توزعت بين ( 13 ) معلمًا ومعلمة و ( 3 ) طلبة و ( 3 ) إداريين في بعض المدارس وموظفة في مركز الوزارة ومستخدمة. 

المدارس الحكومية : -


تحولت ( 13 ) مدرسة حكومية إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت ( 13 ) إصابة توزعت بين ( 7 ) معلمين ومعلمات و ( 3 ) طلبة و ( 3 ) إداريين توزعت كالتالي : 

1- مدرسة الذهيبة الغربية الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الموقر / إصابة إدارية. 
2- مدرسة الأشرفية الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة. 
3- مدرسة عمار بن ياسر الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة طالب. 
4- مدرسة روضة الأميرة عالية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.  
5- مدرسة جميل شاكر الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير / إصابة معلم.
6- مدرسة ذات راس الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي / إصابة طالبة. 
7- مدرسة حي الجندي الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلمة. 
8- مدرسة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز / مديرية التربية والتعليم للواء سحاب / إصابة إدارية. 
9- مدرسة جريبا الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة إدارية. 
10- مدرسة مادبا المهنية الثانوية الشاملة للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة  مادبا / إصابة طالبة.
11- مدرسة ميمونة أم المؤمنين الأساسية المختلطة الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.
12- مدرسة يعقوب هاشم الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلم.
13- مدرسة الأميرة بسمة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلمة.

مدارس وكالة الغوث الدولية : 
تحولت مدرستين إلى نظام التعليم عن بعد بسبب إصابة معلم واحد بفيروس كوروس : 

14- مدرسةذكور إربد الاعدادية الثانية / وكالة الغوث الدولية / إصابة معلم. 
15- مدرسة ذكور إربد الابتدائية الثانية /  وكالة الغوث الدولية / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.

المدارس الخاصة : -
تم التحول إلى التعليم عن بعد في ( 5 ) مدارس خاصة بسبب ثبوت ( 6 ) إصابة  توزعت بين ( 5 )معلمين ومعلمات ومستخدمة. 
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● عادت (  18  ) مدرسة حكومية وخاصة الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا  ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب الإصابات وبعد فك الحظر في بعض المناطق. 
 • بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : (  891 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث. 
• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والقطاع الخاص ) ( 620 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد . ( 256 ) مدرسة بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل و ( 364 ) مدرسة بسبب وجود إصابات.  
• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 325 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات  الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).


• بلغ عدد المعلمين والإداريين المصابين العاملين في المدارس ( 328 ) مصابا و(  26 ) مستخدما و ( 37 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ومركز الوزارة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )


مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس . 
وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .


 




 

 


 

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