بيان هام من وزارة التربية حول دوام مدارس

الوكيل الاخباري - تم تحويل ( 20 ) مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الخميس والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث أولى وطلبة ثانوية عامة : ( 13 ) مدرسة حكومية و ( 5 ) مدارس خاصة ومدرستين تابعتين لوكالة الغوث الدولية - أونروا بسبب إصابات كورونا.

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حيث بلغ مجموع إصابات هذا اليوم ( 21 ) إصابة توزعت بين ( 13 ) معلمًا ومعلمة و ( 3 ) طلبة و ( 3 ) إداريين في بعض المدارس وموظفة في مركز الوزارة ومستخدمة.



المدارس الحكومية : -



تحولت ( 13 ) مدرسة حكومية إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت ( 13 ) إصابة توزعت بين ( 7 ) معلمين ومعلمات و ( 3 ) طلبة و ( 3 ) إداريين توزعت كالتالي :



1- مدرسة الذهيبة الغربية الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الموقر / إصابة إدارية.

2- مدرسة الأشرفية الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.

3- مدرسة عمار بن ياسر الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة طالب.

4- مدرسة روضة الأميرة عالية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.

5- مدرسة جميل شاكر الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير / إصابة معلم.

6- مدرسة ذات راس الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي / إصابة طالبة.

7- مدرسة حي الجندي الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلمة.

8- مدرسة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز / مديرية التربية والتعليم للواء سحاب / إصابة إدارية.

9- مدرسة جريبا الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة إدارية.

10- مدرسة مادبا المهنية الثانوية الشاملة للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا / إصابة طالبة.

11- مدرسة ميمونة أم المؤمنين الأساسية المختلطة الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.

12- مدرسة يعقوب هاشم الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلم.

13- مدرسة الأميرة بسمة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلمة.



مدارس وكالة الغوث الدولية :

تحولت مدرستين إلى نظام التعليم عن بعد بسبب إصابة معلم واحد بفيروس كوروس :



14- مدرسةذكور إربد الاعدادية الثانية / وكالة الغوث الدولية / إصابة معلم.

15- مدرسة ذكور إربد الابتدائية الثانية / وكالة الغوث الدولية / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.



المدارس الخاصة : -

تم التحول إلى التعليم عن بعد في ( 5 ) مدارس خاصة بسبب ثبوت ( 6 ) إصابة توزعت بين ( 5 )معلمين ومعلمات ومستخدمة.

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● عادت ( 18 ) مدرسة حكومية وخاصة الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب الإصابات وبعد فك الحظر في بعض المناطق.

• بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 891 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث.

• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والقطاع الخاص ) ( 620 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد . ( 256 ) مدرسة بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل و ( 364 ) مدرسة بسبب وجود إصابات.

• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 325 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).



• بلغ عدد المعلمين والإداريين المصابين العاملين في المدارس ( 328 ) مصابا و( 26 ) مستخدما و ( 37 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ومركز الوزارة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )



مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .

وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .



