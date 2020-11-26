بيان هام من وزارة التربية حول طلبة المدارس

الوكيل الإخباري- قال وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي الخميس، إن الوزارة طورت من أدواتها وعملها على منصة درسك التعليمية ووضعت آليات للمتابعة للمدرسة الواحدة.

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وأضاف أنه يوجد أدوات تحكم لاستخراج نسبة الطلبة والمعلمين اسبوعيا ويتم ارسالها الى مديريات التربية والتعليم لمتابعة الطلبة لدراستهم.



" ولا يزال هناك فجوات نعمل على معالجتها خصوصا فيما يتعلق ببعض الطلبة الذين تنقصهم أدوات تكنولوجية" وفق النعيمي.



وفي حديثه عن المشهد العام قال إن النسبة العامة على مستوى المدرسة والذين تمكنوا من الدخول على منصة درسك هي 88.5% وهي تتفاوت من مديرية تربية إلى أخرى ومن منطقة إلى منطقة وقد تصل الى 99% في بعض المديريات وتنخفض دون ذلك ببعض المديريات والسبب عدم تغطية المنطقة بشكل كامل بالانترنت او غياب التجهيزات عند الطلبة.



منصة درسك أردنية مجانية للتعلّم عن بُعد، توفر لطلبة المدارس من الصف الأول وحتى الصف الثاني الثانوي دروسًا تعليمية عن طريق مقاطع فيديو مصوَّرة مُنظّمة ومُجدولة وفقًا لمنهاج التعليم الأردنيّ، يُقدّمها نخبة متميزة من المعلمين والمعلمات لتسهّل على الطلبة مواصلة تعلّمهم، ومتابعة موادهم الدراسية، وجرى اطلاقها في مارس/آذار 2020.



وفي حديثه عن مواظبة الطلبة على متابعة دروسهم عبر منصة درسك قال الوزير: "بصورة عامة على مستوى المملكة نسبة طلبة وزارة التربية التعليم من الروضة وحتى التوجيهي 62% يواظبوان على الدخول للمنصة يوميا ومتابعة دروسهم والمتوسط العام للمشاهدات للطالب الواحد على المنصة بحدود 12 (...) "

"النسبة المتبقية من الطلبة تعني أن بعضهم يدخل 4- 3 أيام بدلا من 5 أيام وقسم يدخل يومين ونحن نتابع ونطور" وفق الوزير.



وأضاف أن الوزارة ستجعل المنصة أكثر قابلية للطلبة حيث ستشهد المنصة تطوير جدي للمحتوى نفسه وسنسقط خاصية التقييم الذاتي على كل درس للطلبة.



وحول امتحان الثانوية العامة الدورة التكميلية قال الوزير: " شارفنا على انهاء الاستعدادات لعقد الدورة التي تم الإعلان عنها من 31-12 الى 16-1 -2021"

"تم اعداد بروتوكول صحي اجرائي بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وسنطلق يوم الاحد رابط لمعرفة بطاقة الجلوس لتسجيله والمواد وفي حال وجود خطا الرابط يتيح ارسال اشعار للوزارة لتصحيح الخطأ" بحسب النعيمي

وقال النعيمي: " سيتم تصوير 3000 حصة للطلبة ذوي التحديات السمعية"





