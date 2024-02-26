الإثنين 26-02-2024
الوكيل الاخباري
 

إصابة 8 جنود إسرائيليين في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الإحصاءات : انخفض العجز في الميزان التجاري 10% في 2023

شهيدان و3 جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على بلدة بوداي في البقاع

حزب الله: استهدفنا مستوطنة شتولا وموقع حدب يارين

الهلال الأحمر الفلسطيني: أجلينا 24 شخصا من مستشفى الأمل

بيان هام من وزارة التربية والتعليم حول المناهج الدراسية

الأونروا: استمرار القتال يرفع المعدلات الخطيرة لسوء التغذية بغزة

النص الكامل لتقرير حالة البلاد لعام 2023

نادي الأسير: قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيا في الضفة

حالة نادرة .. استئصال ورم لشاب في مستشفى الأمير راشد العسكري

الإثنين، 26-02-2024 02:19 م

بيان هام من وزارة التربية والتعليم حول المناهج الدراسية

2


الوكيل الإخباري - أكد المركز الوطني لتطوير المناهج، أن مناهج الصف الحادي عشر للعام الدراسي المقبل (2024/ 2025) (العام الأول من الثانويّة العامة) في مباحث اللغة العربيَة، والتربية الإسلاميّة، واللغة الإنجليزية، وتاريخ الأردن، ما تزال حتى الآن قيد الإعداد، ولم يتمَّ حتى هذه اللحظة نشر أيٍّ منها.

اضافة اعلان


وقال المركز في بيان اليوم الاثنين، إنه سينشر هذه المباحث حال جاهزيتها، على الموقع الرسمي للمركز، للاطلاع عليها من قبل الطلبة وذويهم والزملاء المعلّمين.


ولفت إلى أن ما ينشر على بعض المنصات من موادٍ تعليميّة تدعي أنّها من الكتب الرسميّة أمرٌ عارٍ عن الصّحة وبعيد عن الكتب قيد التأليف، داعيا إلى عدم تداولها، ومتابعة ما يصدر عن المركز بشكل رسمي، وعبر صفحته الرسمية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
العجز-التجاري

الإحصاءات : انخفض العجز في الميزان التجاري 10% في 2023

001001010

النص الكامل لتقرير حالة البلاد لعام 2023

555

حالة نادرة .. استئصال ورم لشاب في مستشفى الأمير راشد العسكري

425307964_782632580565116_904703596243209062_n

رئيس الوزراء يتسلم تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول حالة البلاد لعام 2023

الصفدي

الصفدي: الاحتلال تعدى ظلمه الحدود وخرق كل حق إنساني

37806154_2030551600288457_6494531154790580224_n

إصدار 42 ألفا و848 شهادة عدم محكومية في الأردن الشهر الماضي

أخبار متعلقة
820238224242947228321

تشكيلات إدارية وتعيين رؤساء أقسام في التربية - أسماء

news_defult

تثبيت ونقل مدراء في وزارة التربية والتعليم - أسماء

1694534564652

رابط إلكتروني لتدقيق بيانات متقدمين على وظائف بالفئة الثالثة

1706610045584

التوثيق الملكي يعرض وثيقة مانشيت ميلاد الملك عبدالله الثاني

file

وفاة شاب بتدهور مركبة في الشونة الجنوبية

0L5A1485 - Copy

الأردن بالدرجة 46 من 100 على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023