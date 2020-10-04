بيان هام من وزارة التعليم العالي

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات الإلكترونية للانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى هو الساعة الثالثة من عصر غد الإثنين.وبينت الوزارة في بيان اليوم الاحد، انه لن يسمح لأي طالب بتقديم طلب انتقال نهائياً بعد هذا التاريخ.ولفتت إلى أن ما ينطبق أعلاه على تقديم الطلبات الإلكترونية ينطبق كذلك على موعد تقديم طلب استفسار أو نقل أو اعتراض للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر الأردنية في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بهم، بحيث لن يسمح نهائيا لأي طالب بتقديم طلب بعد هذا التاريخ.كما ينطبق ما سبق على موعد إرسال الطلبة الحاصلين على شهادات ثانوية عامة أجنبية أميركية، بريطانية، تركية، صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية على رقم الواتساب (0779616691) وبخلاف ذلك سيتم إلغاء طلب القبول الموحد نهائياً واستبعاده من المنافسة.