بيان هام من وزارة الزراعة حول نفوق أبقار في المفرق

الوكيل الاخباري - اصدرت وزارة الزراعة بيانا حول ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن موضوع متابعة الوضع الصحي للقطيع الذي تعرض جزء منه للنفوق في محافظة المفرق وهنا تؤكد الوزارة انه لم يبادر صاحب المزرعة بمراجعة المديريات ذات الاختصاص والابلاغ عن وجود نفوقات في حين كان الابلاغ الذي تسلمته مديرية الزراعة المختصة من قبل الإدارة الملكية للبيئة والسياحة وذلك حول وجود نفوقات في ابقار حلوب ضمن مزرعة واحدة فقط في منطقة الخالدية محافظة المفرق وضرورة تواجد مندوبي مديرية الزراعة للتأكد من سلامة اللحوم المعدة للبيع فيها وهنا قامت الكوادر المختصة في مديرية الزراعة بالكشف وإجراء عمليات التشريح للقطيع النافق والكشف العام على المزرعة حيث تبين من خلال الفحص الظاهري والاكلينيكي عدم وجود أي أعراض لأمراض فايروسية او بكتيرية معدية وظهر في التشريح وجود أعراض لتسمم دموي في معظم العينات الواردة من القطيع النافق وقد تم اتلاف جميع الأبقار النافقة والمذبوحة وكميات الحليب المنتجه والتي تم ذبحها قبل النفوق وعددها ٤٥ بقرة ليوم الجمعة واستمرت الوزارة في متابعة الإجراءات والفحوصات اللازمة للمزرعة والاعلاف المستخدمة للقطيع حيث جاءت نتائج فحوصات الأعلاف مخالفة للمواصفات ونسبة اليوريا تتجاوز المعدلات المسموحة بها وهذا يدلل على وجود خلل مما استدعى تحويل الملف الى الجهات الأمنية والقانونية المختصة

وفحوصات الفايروسات جاءت سلبية لعدم وجود أي مرض فايروسي مسبب للنفوق .



ويذكر ان صاحب المزرعة لم يتقيد بالتعليمات الصادرة عن مديرية الزراعة وذلك بتنظيف وتعقيم المشارب والمعالف والانتقال التدريحي لعليقه جديدة وقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة مشتركة ومختصة مكونة من أطباء مسلخ بلدية المفرق واطباء مديرية الزراعة للعمل على تشريح الأبقار التي ذبحت حيث وجدت غير صالحة للاستهلاك البشري وتبين أيضا استخدام أصحاب المزرعة لعلاج ( الاتروبين) والذي يحظر استخدامه للمجترات لأنه يعمل على خلل في الجهاز الهضمي مما أدى إلى زيادة امتصاص السموم في الدم وهذا ما أدى إلى زيادة النفوقات خلال يومين الجمعة والسبت والوزارة مستمرة في متابعة هذا الموضوع لحين الانتهاء من كافة الملاحظات الخاصة بهذا الملف .



وتؤكد الوزارة ان هذا النفوق فردي وليس بسبب مرض فايروسي او بكتيري والوزارة حريصه كل الحرص على صحة وسلامة الانسان من خلال متابعة صحة وسلامة المنتج المحلي من الحليب واللحوم وان ما يتم تداوله عار على الصحه والوزارة مستمرة في متابعة الموضوع وسيصار إلى نشر أي تطورات من خلال الوزارة ونتمنى عدم الالتفات للمعلومات المظلله والتي لا تستند لأي مصدر صحيح.

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