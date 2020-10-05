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الإثنين، 05-10-2020 06:01 م

بيان هام وعاجل من وزارة الصحة الاردنية

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الوكيل الاخباري - أكدت مديرة المختبرات في وزارة الصحة الدكتورة آسيا العدوان أن الكتات والمسحات المستخدمة في فحوصات كورونا سليمة ولم تتعرض لأي تلوث يمس دقتها.
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وبينت مديرة المختبرات في بيان نشرته وزارة الصحة تعقيبا على تصريحات لرئيس جمعية المهندسين الوراثيين الأردنيين، أدعى فيها أن فحوصات الوزارة ملوثة بڤيروس كورونا وهو سبب الزيادة في تسجيل الإصابات، أن هذا الادعاء غير صحيح للأسباب التالية:

* لو كانت كتات الفحص ملوثة بالڤيروس لكانت جميع نتائج الفحوصات إيجابية، في حين أن غالبية الفحوصات التي تجرى بشكل يومي وتجاوزت مؤخرا ٢٠ الف فحصا نتائجها سلبية. 

* ان الجهات الموردة لكتات الفحص للأردن  هي ذاتها التي تتعامل معها وزارة الصحة منذ بداية الجائحة، ولو كان مثل هذا التلوث موجود لدى المصدر لكانت الاصابات مرتفعة منذ بداية الجائحة، علما بان الأرقام كانت متدنية في مراحل سابقة من مواجهة الوباء.

وبخصوص كيفية أخذ العينة ممن يتم فحصهم، أكدت العدوان أن الأسلوب المتبع يتوافق مع البروتوكولات الصحية العالمية لأخذ العينات والتي تعمل بها فرق التقصي الوبائي في مختلف دول العالم.

وحذرت العدوان من خطورة التشكيك بصدقية ودقة فحوصات الكشف عن إصابة كورونا والأثر السلبي لهذه الادعاءات غير المستندة لأدلة على جهود مواجهة الوباء وحماية صحة المجتمع، لافتة إلى أن التصريحات المتداولة تخالف أمر الدفاع ٨.

وقالت العدوان إن هناك إجراءات سلامة طبية معمول بها لضمان سلامة كتات الفحوصات ونقلها وتخزينها واستخدامها، وأن الوزارة تحرص على استيراد كتات فحص الكورونا PCR من أفضل المزودين عالميا.


 




 

 


 

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