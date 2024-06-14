بيت العمال يدعو إلى حماية العمال من أخطار موجات الحر

الوكيل الاخباري - حذر بيت العمال من خطورة التعرض للإجهاد الحراري للعمال خلال أيام الحر التي يشهدها صيف هذا العام، وخاصة مع الارتفاع الملحوظ على درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة.

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وأكد أن قانون العمل قد رتب على صاحب العمل مسؤولية توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل، ومن ذلك الأخطار التي تشكلها أجواء العمل شديدة الحرارة، ويتحمل بذلك المسؤولية عن التقصير في توفيرها وعن الأضرار التي قد تصيب العمال نتيجة هذا التقصير.