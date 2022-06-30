السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الخميس، 30-06-2022 04:22 م

اتفاقية بين الضمان والمناصير

بيع المحروقات بالتقسيط لمتقاعدي الضمان الاجتماعي - تفاصيل

M63A4562


الوكيل الإخباري - وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات (محطة المناصير للمحروقات) اتفاقية تعاون لتقديم خدمات للمتقاعدين الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات ومستحقيهم من الأرامل والوالدين ضمن برنامج تقسيط الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً، ويبدأ تفعيل الاتفاقية اعتباراً من يوم الاثنين القادم.

اضافة اعلان


ووقع الاتفاقية عن مؤسسة الضمان مديرها العام الدكتور حازم رحاحلة وعن شركة المناصير نائب رئيس هيئة المديرين معين قدادة، في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة.

و بموجب الاتفاقية المبرمة بين الجانبين سيتم إتاحة المجال لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أو ورثتهم المستحقين المحدثين لبياناتهم الشخصية لدى المؤسسة تمويل مشترياتهم من الوقود بكافة أنواعه بسقف تمويلي (250) دينار، على أن تقسط قيمة المشتريات على (5) أقساط شهرية من رواتبهم التقاعدية، وذلك وفقاً لتسعيرة وزارة الطاقة والثروة المعدنية دون عمولات أو فوائد على عمليات التقسيط، كما تعفي الاتفاقية المتقاعدين من تحمل كلفة نقل وتعبئة مادة الديزل في منازلهم وبحد أعلى (500) لتر.

وقال الدكتور حازم رحاحلة بأن توقيع هذه الاتفاقية الجديدة تندرج ضمن إجراءات المؤسسة في تطبيق برنامج تقسيط لتمكين المتقاعدين الراغبين بالاستفادة من البرنامج تقسيط مشترياتهم من السلع والخدمات على عدة دفعات شهرية، مثمناً تعاون شركة المناصير مع المؤسسة بهذا المجال بصفتها شركة وطنية ودورها مشهود في تنمية الاقتصاد الوطني.


وأوضح الرحاحلة أن سقف التمويل الذي يتم منحه للمتقاعدين المستفيدين من برنامج تقسيط يعادل ضعفي صافي الراتب التقاعدي، موضحاً أن المتقاعدين الذين سبق وأن استفادوا من برامج التقسيط السابقة يمكنهم الاستفادة من برنامج تقسيط الحالي لشراء حاجيّاتهم من السلع والخدمات من المتاجر المعتمدة لدى المؤسسة، مضيفاً بأن البرنامج يستهدف شريحة تشمل أكثر من (200) ألف متقاعد وهذه الشريحة قابلة للتوسع مستقبلاً، مؤكداً على أن أبوابنا مفتوحة لكافة الشركات الوطنية الراغبة بالانضمام إلى برنامج تقسيط.


من ناحيته رحب نائب رئيس هيئة المديرين معين قدادة بالشراكة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، مثمناً دور المؤسسة بعقد شراكات مع المتاجر والشركات لتوفير خدمات وخصومات ومنافع حصرية خاصة بالمتقاعدين وورثتهم، مؤكداً على اعتزاز مجموعة المناصير بالشراكة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها مؤسسة عريقة تخدم شريحة واسعة في المجتمع الأردني من المتقاعدين والمشتركين.


وحضر توقيع الاتفاقية من جانب الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات (محطة المناصير للمحروقات) مدير عام الشركة المهندس ياسر المناصير، ونائب المدير العام رامز خوري، و مديرة المبيعات والتسويق كفاح عبد الهادي، ورئيس قسم التسويق اسماعيل مجاهد، ومن جانب مؤسسة الضمان مساعد المدير العام للتأمينات محمد شريف الزعبي، ومساعد المدير العام لفروع إقليم الجنوب نذير الصمادي، ومدير إدارة القضايا والشؤون القانونية شامان المجالي، ومدير إدارة نظم المعلومات المهندس خالد الحوامدة، ومدير إدارة المركز الإعلامي ياسر عكروش، والمستشار الإعلامي علي الطراونة.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6063169342360473b768fc52

الصفدي يؤكد لميقاتي دعم الأردن للبنان

image (16)

السفير السعودي يقيم إفطارا لشخصيات أردنية - أسماء

the-pilgrims-guide-4372296_1920-1-1-780x470

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

948a9724ed6554809e7052b46eec0079

مطالب بجذب استثمارات تنموية في عجلون للحد من الفقر والبطالة

9202127141726565725371

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

m91WZyeOw3L7kWANWyJPHXBctAjE8dcqMK1VVt9H

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

أخبار متعلقة
0L5A8949

الضمان تدعو الشركات التي طلبت اعفاءات او تقسيط الذمم ولم يصدر قرارها لمراجعتها

Travel Updates

تقسيط تذاكر سفر على متن الخطوط الملكية لمتقاعدي الضمان

0L5A8949

الضمان يوضح حول حسابات رواتب المتقاعدين في البنوك

0L5A8949

هام من الضمان حول أسماء البنوك المعتمدة لإرسال ارقام الحسابات

0L5A8949

الضمان: انضمام 5 بنوك محلية في خدمة Daman Pay

148870243027620161225314

الضمان يعلن عن خصم خاص للمتقاعدين