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الإثنين، 26-07-2021 09:19 ص

بيع نحو 94 ألف أضحية في عمان

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الوكيل الإخباري - أنهت أمانة عمان الكبرى تنظيف المواقع التي تم تحديدها كحظائر لبيع وذبح الاضاحي بتجريف وإزالة النفايات والمخلفات وبقايا الحظائر ، ورفع للانقاض ، وأعمال رش وتعقيم تستمر لعدة أيام، وفق بيان الأمانة لـ"الوكيل الإخباري" .

وبلغ اعداد المواشي التي تم عرضها في المواقع التي حددتها واعلنت عنها الامانة لبيع وذبح الأضاحي ( 151380) رأس ، فيما وصل العدد الإجمالي المباع (94206) رأس ، وعدد الاغنام المذبوحة داخل تلك الموقع (80025) رأس.

وفي سياق متصل، وبحسب البيان ،  قام مسلخ امانة عمان خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بذبحيات ومعاينة حوالي ٢١٩٨٧ راس أغنام و190 رأس من العجول داخل مسالخ الامانة ، فيما استقبل السوق المركزي للخضار والفواكه ٦٦٩١ طن من المنتجات البستانية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

و نفذت مراكز التفتيش التابعة لدائرة الرقابة الصحية والمهنية 1218 زيارة مجدولة نتج عنها 307 انذار و12 مخالفة لإوامر الدفاع 7 للمنشأت و5 للإفراد و10 مخالفات صحية وإتخاذ 124 اجراء قانوني على حظائر مخالفة وترحيل 67 بسطة ومعالجة 60 ملاحظة وشكوى.

و قامت امانة عمان خلال وقفة عرفة وأيام عطلة عيد الأضحى المبارك بجمع ورفع 17660 طن نفايات من مختلف مناطق أمانة عمان .

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