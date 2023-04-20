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الخميس، 20-04-2023 12:23 م

بين الفلك والشرع.. مفتي المملكة يكشف قرار الإفتاء حول أول أيام العيد في الأردن

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة أن اللجان الشرعية والفلكية المختصة تقوم بدراسة حركات القمر وتحري منازله بدقة قبل أن يتخذ مجلس الإفتاء القرار النهائي بشأن تحري هلال شهر شوال.اضافة اعلان


وقال الخصاونة لـ"الوكيل الإخباري"، إن مجلس الإفتاء الذي يجتمع مساء اليوم الخميس لتحري الهلال ويضم خيرة من علماء الأردن يستند إلى الأحكام الشرعية والمعلومات الدقيقة من الفلكيين ويُتخذ القرار بالإجماع وليس منفردا.

وأضاف أن الفلكيين يقومون بتقديم المعلومات ولكن صاحب الرأي النهائي بهذه المسألة هو الشرع الحنيف، في إشارة إلى تصريحات الفلكيين حول تعذر رؤية هلال شوال في المنطقة العربية بواسطة التلسكوبات أو العين المجردة.

وأشار الخصاونة إلى أنه في حال تعذر رؤية هلال شهر شوال فإن يوم غد الجمعة يكون المتمم لشهر رمضان المبارك، على أن يكون السبت المقبل أول أيام عيد الفطر، وفي حال رؤية الهلال فإن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر في الأردن.

يشار إلى أن الأردن سيتحرى هلال شهر شوال اليوم الخميس، فيما تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الفطر السعيد سيصادف يوم غد الجمعة الموافق 21 نيسان 2023.

 




 

 


 

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