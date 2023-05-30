تأثر مناطق في عمان والزرقاء ومأدبا بضخ المياه بسبب العكورة - أسماء

الوكيل الإخباري

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- أعلنت شركة مياه الأردن "مياهنا" عن توقف بعض مصادرها المائية المزودة للعاصمة عمان، ومحافظة الزرقاء، ومحافظة مأدبا احترازياً، بسبب ارتفاع نسبة العكورة فيها.وقالت الشركة في بيان صحافي صدر عن مكتبها الإعلامي اليوم الثلاثاء، إنها اضطرت لإيقاف ضخ المياه من محطة الموجب والتي تعتبر احدى المصادر المزودة لمنظومة محطة تحلية الزارة ماعين كما تم ايقاف آبار الرصيفة، وجزء من آبار الواله والهيدان، مؤكدة تأثر برنامج توزيع المياه لعدد من المناطق في عمان والزرقاء ومأدبا نتيجة هذه التوقفات.وأكدت الشركة في بيانها الثلاثاء، استئناف الضخ وحسب برنامج التوزيع المعد مسبقا فور عودة المصادر المائية إلى العمل.وتاليا المناطق التي ستتأثر في العاصمة عمان :أجزاء من لواء ناعور، منطقة جاوا وأجزاء من اليادودة، لواء الموقر (أم بطمة، الفيصلية، الحاتمية، النقيرة، البويضة)، قرية سالم، رجم الشامي، قرية خالد بن الوليد و قرية أبو صياح، النصر والمنارة وأم نوارة واسكان الغاز أبو علندا، الخشافية، العبدلية وأجزاء من سحاب، القويسمة (جبل الحديد واسكان الكهربا).محافظة الزرقاء :حي القادسية ، المشيرفه ، المخيم و ضاحية الملك عبدالله .محافظة مأدبا :الحي الغربي ، الفيحاء ، حنينا و الحراوية ,الرشاد ,الخطابية ,المأمورية الغربية.