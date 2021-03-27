تأجيل أقساط البنوك لكافة القروض

الوكيل الإخباري - علم "الوكيل الإخباري" ، من مصدر مطلع أن تأجيل الأقساط في كافة البنوك سيشمل كافة القروض بما فيها القرضين السكني والشخصي.
جاء ذلك ، ردّا على تساؤلات من قبل مواطنين ، حول ماهية القروض التي سيتم تأجيل أقساطها الشهر القادم (نيسان).
وكان البنك المركزي قد عمّم في وقت سابق على كافة البنوك ، لتأجيل أقساط الأفراد ، من منطلق التخفيف عنهم وطأة جائحة كورونا، نتيجة لأوضاعهم المالية .
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