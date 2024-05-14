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الثلاثاء، 14-05-2024 11:56 ص

تأجيل أقساط القروض لعدد من الفئات بمناسبة عيد الأضحى

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الوكيل الإخباري- قرر رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة تأجيل أقساط جميع القروض للمشتركين في صندوق الإدخار وصندوق الاستثمار واستحقاقات التأمين الصحي عن شهر أيار الحالي، ذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الخرابشة لـ "الوكيل الإخباري" إن القرار جاء للمساهمة في تخفيف حجم الأعباء المالية  المترتبة عليهم نتيجة قرب حلول عيد الأضحى المبارك .

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وكان قد قرر رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات  تأجيل الاقساط المترتبة على العاملين في  الجامعة لصندوقي الاستثمار والادخار لشهر ايار الحالي.

 

وقرر رئيس الجامعة الأردنية رئيس لجنة إدارة صندوق الادخار الدكتور نذير عبيدات أمس تأجيل أقساط جميع القروض للمشتركين في الصندوق عن شهر أيار الحالي، ذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 




 

 


 

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