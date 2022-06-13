تأجيل أقساط المستفيدين من صندوق الإئتمان العسكري لشهر حزيران الحالي

الوكيل الإخباري - أعلن صندوق الإئتمان العسكري، اليوم الإثنين، عن تأجيل الأقساط المستحقة لدى الصندوق عن شهر 6 حزيران 2022. اضافة اعلان





وقال الصندوق في بيان، إنه بتوجيهات مباشرة من عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة رئيس الهيئة الإدارية للصندوق اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، يعلن صندوق الإئتمان العسكري عن تأجيل الأقساط المستحقة لدى الصندوق عن شهر 6 حزيران 2022 .



واشار إلى أن ذلك لتخفيف الأعباء والمتطلبات المعيشية لرفاق السلاح بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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