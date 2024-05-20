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الإثنين، 20-05-2024 03:29 م

تأجيل أقساط صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية

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الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية تأجيل قسط قرض الإسكان عن شهر حزيران لعام 2024 للمقترضين الراغبين في التأجيل، ذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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وعليه، على المقترضين الراغبين في ذلك تقديم طلب تأجيل قسط القرض لشهر حزيران على البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان على موقع الجامعة الإلكتروني، علما أنه لن تُحتسب أي فوائد أو عمولات.

يُشار إلى أن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات قرر مؤخرا تأجيل أقساط جميع أنواع القروض للمشتركين في صندوق الادخار عن شهر أيار 2024، دون احتساب أي فوائد أو عمولات.


 




 

 


 

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