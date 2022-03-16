الأربعاء 16-03-2022
الوكيل الاخباري

موسكو تتهم أوكرانيا بالتحضير لهجوم كيماوي بدعم غربي وإلصاق التهمة بالجيش الروسي

إربد : ورشة تدريبية بعنوان أثر الحركة الكشفية في تنمية القيادة

%68 من المستثمرين يرون أن البيئة الاستثمارية في الأردن "غير مشجعة".. و67% لن يُغطوا التزاماتهم

ولي العهد يلتقي عددا من الناشطين الشباب والشابات بمحافظة الطفيلة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

زراعة الزرقاء تحتفل بيوم الشجرة وتزرع 500 شجرة حرجية

توضيح من نقابة أصحاب المطاعم: زيادة على حجم الوجبة ولا زلنا نطالب برفع أسعارها

توضيح مهم لمراجعي مستشفى الجامعة الأردنية حول مواعيد الدوام

توصية لوزارة الصحة باسترداد مبالغ صُرفت كمكافآت وحوافز لموظفين دون وجه حق

جامعة الزرقاء تؤجل دوام الطلبة غدا الخميس حتى العاشرة صباحا

الأربعاء، 16-03-2022 07:44 م

تأجيل أقساط مقترضي صندوق التشغيل لأربعة أشهر

320229164837155987495


الوكيل الاخباري - أعلن وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل عن تأجيل أقساط المقترضين لأربعة أشهر.

اضافة اعلان

واستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وبناء على تعليمات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل وزير العمل نايف استيتية عن تأجيل أقساط المقترضين من الصندوق لأربعة أشهر وهي أشهر نيسان وأيار وحزيران وتموز.


وأكد استيتية أن قرار مجلس إدارة الصندوق بتأجيل أقساط المقترضين جاء مراعاة لظروفهم المالية ولضمان ديمومة مشاريعهم التي تأثرت من تداعيات جائحة كورونا والظروف الاستثنائية الحالية.


وأضاف أن الصندوق يعمل باستمرار على تطوير برامجه الاقراضية بما بخدمة إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحديدا في المحافظات.


بدوره قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات ان قرار المجلس بتأجيل أقساط المقترضين لن يترتب عليه أي غرامات أو فوائد مالية على المقترضين خلال هذه الأربعة أشهر.


وأشار وريكات إلى أن الصندوق يعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب من الحصول على مصدر دخل يؤمن لهم حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، لافتا إلى أن هذه المشاريع الممولة من الصندوق توفر فرص عمل للشباب، خصوصا لأبناء المحافظات.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202215183756304415824

إربد : ورشة تدريبية بعنوان أثر الحركة الكشفية في تنمية القيادة

5d511e26e88559eb9348f752da1a8a7e

%68 من المستثمرين يرون أن البيئة الاستثمارية في الأردن "غير مشجعة".. و67% لن يُغطوا التزاماتهم

2222

ولي العهد يلتقي عددا من الناشطين الشباب والشابات بمحافظة الطفيلة

وزارة الزراعة

زراعة الزرقاء تحتفل بيوم الشجرة وتزرع 500 شجرة حرجية

5ae5c55e-d0c8-464b-b668-a1bff1b3ce9b

توضيح من نقابة أصحاب المطاعم: زيادة على حجم الوجبة ولا زلنا نطالب برفع أسعارها

606f1733f1afa

توضيح مهم لمراجعي مستشفى الجامعة الأردنية حول مواعيد الدوام

أخبار متعلقة
Screenshot_19

جامعات تُقرر تأخير بدء دوام يومي الأربعاء والخميس - أسماء "تحديث مستمر"

Screenshot_5

"تحضيرية العليا الأردنية المصرية" تتوصل الى تفاهمات شاملة لتعزيز التعاون الثنائي

274069021_255342000104484_7275485234319465239_n

وزير العمل يبحث زيادة فرص العمل للأردنيين في الضليل والبادية الشمالية

0L5A1485 - Copy

الخصاونة: الإعلان عن الإجراءات التخفيفية اليوم

Untitled-1-433

الاشغال تباشر تحديث الدراسات المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة لطريق اربد الدائري

WhatsApp Image 2022-02-15 at 12.17.13 PM

كريشان: ٣٨٠ مليون دينار ديون البلديات على المواطنين