تأجيل أقساط مقترضي صندوق التشغيل لأربعة أشهر

الوكيل الاخباري - أعلن وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل عن تأجيل أقساط المقترضين لأربعة أشهر.

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واستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وبناء على تعليمات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل وزير العمل نايف استيتية عن تأجيل أقساط المقترضين من الصندوق لأربعة أشهر وهي أشهر نيسان وأيار وحزيران وتموز.



وأكد استيتية أن قرار مجلس إدارة الصندوق بتأجيل أقساط المقترضين جاء مراعاة لظروفهم المالية ولضمان ديمومة مشاريعهم التي تأثرت من تداعيات جائحة كورونا والظروف الاستثنائية الحالية.



وأضاف أن الصندوق يعمل باستمرار على تطوير برامجه الاقراضية بما بخدمة إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحديدا في المحافظات.



بدوره قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات ان قرار المجلس بتأجيل أقساط المقترضين لن يترتب عليه أي غرامات أو فوائد مالية على المقترضين خلال هذه الأربعة أشهر.



وأشار وريكات إلى أن الصندوق يعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب من الحصول على مصدر دخل يؤمن لهم حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، لافتا إلى أن هذه المشاريع الممولة من الصندوق توفر فرص عمل للشباب، خصوصا لأبناء المحافظات.





