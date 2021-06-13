تأجيل اجتماع اللجنة الملكية إلى الثلاثاء

الوكيل الاخباري -

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تقرر تأجيل اجتماع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إلى يوم بعد غد الثلاثاء، بدلا من يوم غد الإثنين.ومن المفترض أن تنهي اللجنة “الملكية للإصلاح” المهام المطلوبة منها قبيل انعقاد الدورة الجديدة لمجلس الأمة، المقررة بحسب الدستور، في بداية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.وأكد أعضاء من داخل اللجنة التي تم تشكيلها الخميس الماضي برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، أنه ستتم دعوة أعضاء اللجنة للاجتماع لوضع خريطة طريق لإنجاز المهام التشريعية والخطط التي وردت في الرسالة الملكية.