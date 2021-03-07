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الأحد، 07-03-2021 06:43 م

تأجيل اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس نقابة الصحفيين إرجاء اجتماع الهيئة العامة لحين الموافقة على انعقاد الاجتماع وإجراء انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس حفاظاً على سلامة الأعضاء.
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ووفقاً لبيان صادر عن النقابة اليوم الأحد، فقد جاء هذا القرار بعد كتاب رئيس الوزراء رقم 7/11/1/6042 تاريخ 4/ 3/ 2021 والمتضمن تعذر عقد اجتماع الهيئة العامة للنقابة بالموعد الذي حدده مجلس النقابة سابقاً يوم السبت الموافق 3/ 4/ 2021 الساعة العاشرة في المركز الثقافي الملكي على أن يعقد الاجتماع الثاني إذا لم يتوفر النصاب القانوني يوم السبت 10/ 4/ 2021، وتنفيذاً لأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها بما في ذلك أمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020 الذي يمنع التجمع لأكثر من عشرين شخصاً.

 




 

 


 

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