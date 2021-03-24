تأجيل موعد انعقاد مؤتمر العقبة الدولي للتأمين حتى أيار 2022

الوكيل الاخباري -

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أعلن رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر العقبة الدولي الثامن للتأمين المهندس ماجد سميرات عن تأجيل موعد انعقاد "مؤتمر العقبة 2021" الذي ينظم بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتامين إلى الفترة من 15 إلى 19 أيار 2022 بدلا من الموعد السابق الذي أعلنته اللجنة في الفترة بين 30 أيار إلى 2 حزيران 2021.وقال المهندس سميرات إن التأجيل مرده تطورات الوضع الوبائي المتسارعة وزيادة الانتشار للوباء عالميا ومحليا وبطء توزيع اللقاح على مختلف دول العالم لارتفاع الطلب عليها، ولعدم وجود توقعات بتحسن الوضع الوبائي بالمملكة والدول المجاورة في فترة انعقاد المؤتمر .