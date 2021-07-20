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الثلاثاء، 20-07-2021 01:17 م

تأجيل موعد وصول باخرة سياحية قادمة من جدة إلى العقبة حتى آب المقبل

العقبة


الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض السياحة شرحبيل ماضي، إنّ باخرة سياحية كان من المفترض وصولها من جدة في السعودية إلى ميناء العقبة تأجل موعد وصولها إلى آب/ أغسطس المقبل.

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وأضاف ماضي، الثلاثاء، الباخرة السياحية كان من المفترض وصولها إلى العقبة الجمعة 23 تموز/ يوليو 2021.


وأشار، إلى أن سبب التأجيل يعود للمشغل ولأسباب فنية وتشغيلية، مؤكدا أن جاهزية موانئ العقبة وكوادر السلطة والأجهزة المختلفة خلال عطلة عيد الأضحى في أعلى مستوياتها من التنظيم والمتابعة.


ولفت ماضي، إلى أنه تم اعتماد خطط مسبقة تهدف إلى الإسراع في عمليات المناولة وتحميل الركاب وتأمين الخدمات اللوجستية وفقا للبروتوكولات المعتمدة لهذه الرحلات السياحية.


 




 

 


 

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